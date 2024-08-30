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Сегодня, 22:00

Садыгов считает, что приход именитых новичков не нарушил атмосферу в «Химках»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Форвард «Химок» Илья Садыгов рассказал о взаимоотношениях между игроками в подмосковной команде.

«С приходом большого количества новичков, в том числе авторитетных и опытных ребят, атмосфера в команде никак не поменялась. Как было все хорошо, так и осталось. Даже не буду разделять на то, что было в прошлом сезоне и в этом. В коллективе все в порядке, мы работаем дальше», — цитирует Садыгова Legalbet.

В летнее трансферное окно «Химки» пополнили 17 футболистов: вратарь Никита Кокарев, защитники Ориньо, Неманья Анджелкович, Эдгардо Фаринья, Александр Филин, Дани Фернандес и Седрик Гогуа, полузащитники Илья Берковский, Лукас Вера, Кирилл Капленко, Денис Глушаков и Артур Юсупов, вингеры Илья Порохов, Алишер Одилов, Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов и форвард Антон Заболотный.

После 6 туров «Химки» с 6 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Legalbet
ФК Химки
Илья Садыгов
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