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Сегодня, 22:01

Садыгов сообщил, что Глушаков не покидает «Химки»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии для «СЭ» отреагировал на ситуацию с подписанием медиафутбольной командой СКА Ростов полузащитника Дениса Глушакова.

«Глушаков не покидает «Химки». Сыграет ли он прощальный матч против «Спартака»? У него надо спрашивать! У него контракт точно до конца сезона», — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее стало известно о решении убрать 37-летнего Глушакова из главной команды из-за его слов в адрес главного тренера Франка Артиги, произнесенных за спиной. Также тренироваться с молодежной командой отправлен Алишер Одилов.

В текущем сезоне Глушаков провел 8 матчей за «Химки», не отличившись результативными действиями.

Денис Глушаков
Футбол
ФК Химки
Туфан Садыгов

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