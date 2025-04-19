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Сегодня, 10:30

Садыгов уверен, что «Химки» пройдут лицензирование в случае сохранения прописки в РПЛ

Алина Савинова
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Инвестор «Химок» Туфан Садыгов ответил, есть ли у него уверенность, что подмосковный клуб пройдет лицензирование в случае сохранения прописки в чемпионате России.

«Конечно, пройдут. А почему не должны? Есть вопросы с учетом нынешних трудностей? Это раздутая некоторыми футболистами история. Фамилии называть не буду. Везде бывают задержки оплат, у многих бывают финансовые трудности. С какого перепуга «Химки», которые пять сезонов выплачивали все до копейки, сейчас должны перестать это делать?» — приводит Sport24 слова Садыгова.

Вендел и&nbsp;Луис Энрике (&laquo;Зенит&raquo;).В «Химках» бардак: игроки игнорируют нового тренера и могут бойкотировать матч с «Зенитом». Претендента на чемпионство ждут легкие три очка

Ранее инвестор «Химок» заявил, что игроки команды не должны были выносить внутренние проблемы клуба на публику. По его мнению, футболисты решили утолить жажду от поражений пиар-кампанией.

Подмосковный клуб после 24 матчей РПЛ набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Источник: Sport24
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Футбол
РПЛ
ФК Химки
Туфан Садыгов
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