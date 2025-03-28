Садыгов встретился с футболистами и тренерским штабом «Химок»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов на этой неделе встретился с футболистами и тренерским штабом подмосковного клуба, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, встреча прошла в начале недели, на ней бизнесмен ответил на вопросы по финансированию клуба. Садыгов пообещал, что в течение месяца будут погашены долги по премиальным и по части зарплатных выплат. Кроме того, было сказано о том, что в дальнейшем будут выплачены все долги.

13 марта «СЭ» сообщал, что задолженность руководства клуба перед футболистами по зарплате составляет три месяца. Кроме того, в этом сезоне игроки еще ни разу не получали премиальные. Руководство обещало закрыть долги до матча 20-го тура с «Факелом», который прошел 2 марта, но ситуация не изменилась.

Также ранее сообщалось, что по решению ФНС у клуба заблокированы счета в шести банках из-за долгов в 355 миллионов рублей.

В декабре 2024 года ФИФА также наложила запрет на регистрацию новичков «Химкам» до лета 2026 года.