Садыгов: «Джикия успешно тренируется, все хорошо»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о состоянии защитника Георгия Джикии.

«Георгий успешно тренируется, все хорошо. Он профессионал. По идее должен быть в форме. Выпускать его или нет — решение тренера», — сказал Садыгов «СЭ».

13 сентября «Химки» объявили о подписании 30-летнего россиянина. В нынешнем сезоне Джикия не провел ни одного матча. Защитник выступал за «Спартак» с декабря 2016 года и покинул клуб по окончании сезона-2023/24.