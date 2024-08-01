Садыгов заявил, что ему нравилось работать со всеми тренерами «Химок»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов рассказал о работе с новым главным тренером команды Франком Артигой.

«Отличный тренер. Выиграли у «Оренбурга» при нем, дальше будет лучше. У нас отличный тренировочный процесс, все хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Садыгова.

Также футболист ответил на вопрос о том, с кем из тренеров «Химок» ему больше всего нравилось работать.

«Со всеми. Не буду кого-то выделять. Надо работать с теми тренерами, которые есть», — отметил он.

Артига возглавил «Химки» в конце июня. При нем подмосковная команда провела три матча: выиграла у «Оренбурга» в FONBET Кубке России, проиграла «Спартаку» (1:3) во 2-м туре РПЛ и сыграла вничью с «Динамо» Махачкала (1:1).