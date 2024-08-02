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Сегодня, 16:00

Садыгов заявил, что «Химки» планируют продолжить усиление после подписания Бакаева

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии для «СЭ» оценил трансферную кампанию подмосковного клуба.

Ранее клуб объявил о подписании контракта с полузащитником «Зенита» Зелимханом Бакаевым на правах аренды до конца сезона.

«Трансферное окно еще не закончено. Еще есть планы по усилению. Еще минимум 2-3 игрока летом должны прийти в команду. Пару позиций надо усилить. Мощная трансферная кампания? Она грамотная. Спортивный блок потихоньку учится, да и тренерский штаб не слабый — ставят футбол не «бей-беги». Нелегко так играть, но, наверное, в отличие от других Артига понимает, что делать. У него большой опыт», — сказал Садыгов «СЭ».

Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. Он провел за сине-бело-голубых 34 матча, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. В сентябре прошлого года 28-летнего вингера арендовала «Аль-Вахда» из ОАЭ, летом 2024 года он вернулся в петербургский клуб.

Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Химки
Туфан Садыгов
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