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14 апреля, 12:25

Садыгов заявил, что «Химки» выплатят все долги во второй половине апреля

Константин Белов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда клуб выплатит все долги.

— Как вы реагируете на слова тренера «Химок» Франка Артиги, который заявил об усталости игроков в связи с финансовой ситуацией?

— Не могу комментировать слова Артиги. Это его мнение. Наверное, он устал, поэтому так и говорит. У меня была встреча с игроками и тренерским штабом «Химок». Были обозначены сроки, когда все обязательства будут выполнены перед футболистами и персоналом, — это с 15 по 30 апреля. В этот временной промежуток будут закрыты все финансовые вопросы. Об этом было сказано две недели назад команде, поэтому ничего нового нет, — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее Sport Baza сообщила, что по решению ФНС у клуба заблокированы счета в шести банках из-за долгов в размере 355 миллионов рублей.

В декабре 2024 года ФИФА также наложила запрет на регистрацию новичков подмосковным «Химкам» до лета 2026 года.

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РПЛ
ФК Химки
Туфан Садыгов
Франк Артига
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