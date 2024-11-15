Садыгов: «Доверяем Артиге ровно настолько, насколько он сам доверяет себе»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» высказался о положении подмосковной команды в чемпионате России после 15 туров.

«Мы недовольны нашим местом в таблице. Ожидали другого. Это головная боль тренерского штаба, вопросы к ним. Все было сделано для них, собрали хорошую команду... По составу мы точно должны быть в первой десятке. Но результат...

Игра есть, футболисты хорошие. Но результат мы видим. Кредит доверия к Артиге? Ровно столько, сколько он доверяет себе. Ситуация не безнадежная, матчи еще есть», — сказал Садыгов «СЭ».

9 ноября «Химки» уступили «Ростову» (1:3) в матче 15-го тура РПЛ. После завершения первого круга подмосковная команда с 12 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.