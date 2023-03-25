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Сегодня, 11:30

Садыгов заявил, что защитник «Химок» Тихий решил остаться в клубе до конца сезона

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Тихий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бизнесмен Туфан Садыгов прокомментировал «СЭ» решение защитника Дмитрия Тихого остаться в «Химках» после зимней паузы.

— Не было желания разорвать с ним контракт?

— Есть генеральный директор и тренер, которые решают вопрос о будущем игрока. У Тихого неплохая зарплата, он один из самых высокооплачиваемых футболистов команды, по моей информации.

По-моему, они с руководством не смогли договориться об условиях расторжения. Хотя со всеми остальными ушедшими футболистами никаких вопросов не возникло, со всеми расстались полюбовно и по обоюдному согласию. За что клуб им благодарен.

— Остаться в клубе — решение игрока или тренерского штаба?

— Не знаю. Но если он не играет и не попадает в заявку, значит, не нужен тренерскому штабу. По моей информации, остаться в «Химках» было решением футболиста.

В октябре стало известно, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил защитника от тренировок.

10 марта сообщалось, что у главного тренера «Химок» Спартака Гогниева произошел конфликт с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим, который едва не дошел до драки. 22 марта в Сети появилась аудиозапись эмоционального разговора Гогниева с игроками «Химок».

Тихий выступает за «Химки» с февраля 2019 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 10 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Защитник не попадал в заявку клуба на официальные матчи с октября 2022 года.

Контракт Тихого с «Химками» действует до конца июня 2024 года.

Спартак Гогниев. «Кто-то хочет создать вокруг «Химок» клоунаду!» Туфан Садыгов — о скандале с Гогниевым и предложении расширить РПЛ

Футбол
РПЛ
ФК Химки
Дмитрий Тихий
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