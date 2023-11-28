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Сегодня, 13:09

Сафонов избежал серьезной травмы головы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов избежал серьезной травмы головы. Сотрясение мозга не подтвердилось, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Сафонову сделали МРТ, где сотрясение мозга обнаружено не было. Отмечается, что вратарь будет готов принять участие в 17-м туре РПЛ с «Оренбургом».

Сафонов получил повреждение в конце первого тайма матча с «Уралом», столкнувшись головами с одноклубником Торменой за пределами штрафной. 27-летнего защитника заменили еще до свистка на перерыв.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matvej-safonov-izbezhal-ser-eznoj-travmy-golovy/
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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