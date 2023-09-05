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РПЛ

Сегодня, 11:51

Сафонов назвал факторы, способствующие успеху «Краснодара» в текущем сезоне

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в разговоре с «СЭ» объяснил успехи команды на старте чемпионата.

«Быки» в текущем сезоне РПЛ одержали 5 побед и 2 раза сыграли вничью.

«Это все совокупность работы, которая проводится на тренировках не только на поле, но и за ее пределами. Почему именно сейчас мы показываем такие результаты? Все зависит от подхода. Думаю, тренер просто нашел подход, который подходит именно нам. Все тренеры разные и по-разному преподносят информацию. Возможно, это подбор игроков, возможно, совокупность факторов, плюс, мы уделяем внимание мелочам. Думаю, из-за этого такая ситуация и складывается», — сказал Сафонов «СЭ».

После 7-го тура «Краснодар» с 17 очками лидирует в РПЛ.

Матвей Сафонов
ФК Краснодар
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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Локомотив – Оренбург
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