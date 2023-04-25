Сафонов назвал Кокорина легендой «Динамо» в сравнении с Уилкширом и Вальбуэна

Футбольный менеджер Алексей Сафонов прокомментировал тему легендарности нападающего Александра Кокорина для московского «Динамо».

«Если сравнивать с Уилкширом и Вальбуэна, на их фоне Кокорин — легенда «Динамо». Вальбуэна поиграл полтора сезона и уехал — о чем тут разговаривать. Как его можно сравнивать с Кокориным? Это шутка? Правильно Кокорин обиделся. Уилкшир поиграл подольше, да, можно вспомнить Фернандеса. Для меня же легенды «Динамо» — Бесков, Яшин, Новиков, Никулин, Лосев, Маховиков. Они наиграли на легенд», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Ранее Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что забил за бело-голубых 50 голов в 203 матчах, но при этом легендами московского клуба считают Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира, которые не имеют подобных показателей.

Кокорин является воспитанником «Локомотива», который с 2008 года находился в структуре «Динамо». За основной состав команды форвард выступал с 2008 по 2016 год. На счету нападающего 50 голов и 26 результативных передач в 203 официальных матчах.