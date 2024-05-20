Сафонов назвал самых ярких голкиперов этого сезона РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов порассуждал о лучших голкиперах сезона в РПЛ.

«Сафонов и Латышонок были самыми яркими вратарями в сезоне. У Матвея такой уровень, что даже если он и сдал в конце сезона, то все равно остается одним из лучших голкиперов. Нужно еще учитывать, что «Краснодар» борется за титул, а «Балтика» на грани вылета. Разная ответственность и разная степень напряжения», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

За тур до окончания чемпионата РПЛ на чемпионский титул претендуют «Динамо» (56), «Зенит» (54) и «Краснодар» (53).