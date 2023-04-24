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Сафонов: «Утверждать, что нас засудили, я не готов»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов оценил судейство в матче против «Спартака» (3:4) в 24-м туре РПЛ.

Можешь сказать, что судейство стало хуже?

— Если честно, на сегодняшний день кажется, что было достаточно много судейских ошибок. Но это не наши привилегии. Мы просто играем. Нам на поле казалось, что было судейство не в нашу сторону. Что были какие-то спорные моменты, которые свистели или не свистели в зависимости от того, в чью пользу. Это все нам показалось на поле. Надо все пересматривать. Важно понимать общую картину. Когда команда набирает обороты, такие спорные фолы сбивают с ритма. Это мешает. Судьи зачастую влияют на ход игры. Как это было сегодня, думаю вы со стороны видели. Утверждать, что нас засудили, я не готов, — передает слова Сафонова корреспондент «СЭ».

После поражения от «Спартака» краснодарцы с 38 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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