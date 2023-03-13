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Сегодня, 13:09

Сафонов не считает, что уровень футбола в России снизился

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением об уровне российского футбола.

«Как по мне, сейчас в РПЛ все равно приходят сильные футболисты, кто-то уходит, а кто-то приходит. Не могу сказать, что уровень снизился. В РПЛ все матчи непростые. Сейчас все в пределах в нормы. Глобального упадка нет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

После 19 туров «Краснодар» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Зенит» (48 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matvej-safonov-ne-mogu-skazat-chto-uroven-futbola-v-rossii-snizilsya-vse-ravno-prihodyat-sil-ny-e-futbolisty/
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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