Сафонов — о словах Калешина про агентов: «Думаю, тут надо обращаться к врачам»

Агент Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал намерение Евгения Калешина организовать профсоюз тренеров и вывести агентов из футбольных процессов.

«Это какой-то клинический случай. Я думаю, тут надо обращаться к врачам. Может, у него какие-то проблемы в свое время были? Во всем мире такая практика действует. Он своеобразный товарищ. Он говорит: нужно запретить мат футболистам, а на следующий день посылает арбитра. У меня такое впечатление, что он живет в своем мире. В любой профессии есть нормальный, а есть подлецы», — Сафонов «СЭ».

Главный тренер «Алании» Калешин собирается провести съезд тренерского сообщества с целью создания «Профессиональной организации тренеров», а также вывести агентов из футбольных процессов.