Сафонов обратился к фанатам и руководству «Краснодара»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов обратился к болельщикам и руководству «Краснодара» после перехода «ПСЖ».

Футболист поблагодарил фанатов и отметил, что не прощается с родным клубом, так как в «Краснодаре» вся его жизнь.

«Хочу выразить отдельную благодарность Сергею Николаевичу Галицкому и всему руководству клуба. Вы делаете для команды очень много, я лично очень вам благодарен, потому что без вас не было бы моего пути. Спасибо всем тренерам и работникам академии. Спасибо всем моим партнерам по команде, которые были рядом и давали мне поддержку. Это были очень разные ребята, опытные игроки из-за рубежа, из России, также это были молодые парни, которым я должен был передавать опыт. Я прекрасно понимаю, что без моей команды не было бы никаких успехов и мой путь не продолжился бы так.

Я не хочу, чтобы это воспринималось как прощание. Я просто говорю «до встречи» своему родному клубу и своему городу», — передает слова Сафонова пресс-служба команды.

В пятницу, 14 июня, парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности.