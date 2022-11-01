Сафонов оценил идею проведения матча между сборной России и командой легионеров РПЛ

Сегодня, 13:47
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов оценил идею проведения матча между национальной сборной России и сборной легионеров премьер-лиги.
«Было бы интересно принять участие в таком матче, так как в РПЛ играют качественные легионеры. Наверное, как команда они будут действовать немножко непонятно. Но, если честно, я не вижу причин, по которым легионеры согласятся сыграть такой матч. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует «РБ Спорт» Сафонова.
Первой и единственной игрой национальной команды в 2022 году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.
17 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования