Сафонов — о словах Салиховой: «Спасибо большое людям не из футбола, что мотивируют нас»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отреагировал на слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая перед матчем 7-го тура чемпионата России заявила, что красно-белые даже не заметят краснодарскую команду на поле.

«Слова Заремы? Да, я видел их. Спасибо большое людям не из футбола, что мотивируют нас. Нельзя сказать, что я специально искал комментарии к сегодняшней игре. У меня это всплыло где-то в новостях, я это знал, некоторые игроки тоже это знали. Мы выходим и доказываем все на поле, а говорить за пределами можно сколько угодно», — сказал Сафонов.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают 8-е место (10 баллов). В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Сочи».