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Сегодня, 10:53

Сафонов поделился мнением о напряженном графике «Краснодара»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов после победного матча 28-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0) порассуждал о напряженном графике команды.

— Вы сегодня пропускали игру. Это связано с тем, что вам дали отдохнуть перед важными матчами?

— Думаю, что да.

— У вас впереди два матча с ЦСКА. Возможно, будет первый трофей. Как идет подготовка?

— Мы только закончили матч с «Ростовом». Поэтому пока о какой подготовке можно говорить?

— У вас тяжелый график, много матчей.

— Если вы заметили, многие ребята пропускали в последнее время матчи. И причиной было именно то, что тяжелый график.

— Тренер проводит ротацию? В следующем матче будете вы играть?

— Я так не могу точно сказать, — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. В следующем туре клуб дома примет ЦСКА 27 мая.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matvej-safonov-mne-dali-peredohnut-pered-sleduyushhimi-matchami-krasnodara-dumayu-chto-da/
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
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