Сафонов поделился мнением о напряженном графике «Краснодара»

Сегодня, 10:53
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов после победного матча 28-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0) порассуждал о напряженном графике команды.
— Вы сегодня пропускали игру. Это связано с тем, что вам дали отдохнуть перед важными матчами?
— Думаю, что да.
— У вас впереди два матча с ЦСКА. Возможно, будет первый трофей. Как идет подготовка?
— Мы только закончили матч с «Ростовом». Поэтому пока о какой подготовке можно говорить?
— У вас тяжелый график, много матчей.
— Если вы заметили, многие ребята пропускали в последнее время матчи. И причиной было именно то, что тяжелый график.
— Тренер проводит ротацию? В следующем матче будете вы играть?
— Я так не могу точно сказать, — цитирует Сафонова «РБ Спорт».
«Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. В следующем туре клуб дома примет ЦСКА 27 мая.