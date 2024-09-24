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Сегодня, 21:05

Агент Сафонов: «Соболеву нужно начать забивать»

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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Понятное дело, что Соболеву в «Зените» легко не будет, особенно учитывая тот факт, что болельщики его не приняли. Ему нужно время, чтобы стать своим. Пока он сыграл два матча, рано делать выводы. Посмотрим, как он сумеет справиться с этой ситуацией. У Дзюбы тоже проблемы были, но он как-то мягко ушел из «Спартака», и в «Зените» стал забивать регулярно. Соболеву нужно начать забивать», — сказал Сафонов «РБ Спорт».

Соболев провел за «Зенит» три матча, в которых отметился одной результативной передачей.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
ФК Зенит
Алексей Сафонов

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