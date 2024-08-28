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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 17:21

Агент Сафонов — о Тюкавине: «У каждого бывают спады. Это нормальная история»

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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.

«Понятно, что у каждого бывают спады, это нормальная история в футболе. Костя — молодой футболист, понятно, что он будет еще прибавлять. Несмотря на всю критику, он старается, играет на команду. Уверен, голы придут, все будет хорошо. Собаки лают, а караван идет», — сказал Сафонов «РБ Спорт».

22-летний форвард бело-голубых забил только один мяч в сезоне-2024/2025. По итогам предыдущего чемпионата Тюкавин был признан лучшим игроком РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
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