Сегодня, 17:21
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.
«Понятно, что у каждого бывают спады, это нормальная история в футболе. Костя — молодой футболист, понятно, что он будет еще прибавлять. Несмотря на всю критику, он старается, играет на команду. Уверен, голы придут, все будет хорошо. Собаки лают, а караван идет», — сказал Сафонов «РБ Спорт».
22-летний форвард бело-голубых забил только один мяч в сезоне-2024/2025. По итогам предыдущего чемпионата Тюкавин был признан лучшим игроком РПЛ.