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Сегодня, 11:54

Сафонов попал в топ-10 вратарей Европы с лучшим процентом сейвов в первой части сезона-2023/24

Руслан Минаев
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов попал в список европейских вратарей с лучшим процентом отраженных ударов в первой половине сезона-2023/24 по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

Россиянин занял в рейтинге 10-е место с 83 процентами сейвов. В список попали вратари, которые провели на поле не менее 720 минут (8 матчей).

Первая тройка списка выглядит следующим образом: первое место — Матяж Розман («Целе») — 89 процентов сейвов, второе место — Иван Арболеда («Анортосис») — 87 процентов, третье место — Анатолий Трубин («Бенфика») — 85 процентов.

Сафонов в этом сезоне провел за «быков» 18 матчей, пропустил 12 голов и в 8 играх отстоял на ноль.

26 декабря семь российских игроков вошли в список «будущих чемпионов» CIES Football Observatory.

Матвей Сафонов
РПЛ
ФК Краснодар
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