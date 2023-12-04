Сафонов посоветовал Калешину сходить к психиатру

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал слова бывшего главного тренера «Акрона» Евгения Калешина, который назвал агентов паразитами российского футбола.

«Сложно как-то комментировать такие высказывания. В каждой профессии есть как порядочные люди, так и не очень. Такое встречается абсолютно в любой профессии. Но не нужно всех стричь под одну гребенку, Калешин что, пуп земли? Его тренерские качества обсуждать не собираюсь, он неплохой специалист. Но говорить такие вещи без аргументов — глупо. Кроме, как от Калешина такие высказывания я ни от кого не слышал. Советую сходить Калешину к психиатру. Лишним не будет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 по ноябрь 2023 года. Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.