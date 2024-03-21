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21 марта, 15:12

Сафонов прокомментировал отсутствие в составе сборной России голкипера «Урала» Помазуна

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал отсутствие в составе сборной России голкипера «Урала» Ильи Помазуна. Он добавил, что футболист на данный момент нужен клубу.

«Что касается невызова Ильи, то никаких обид вообще нет. Сейчас Илья на сборах с «Уралом», им нужно исправлять положение дел в таблице. Клубу в данный момент он точно нужен. Смысл ехать просто так? Не факт, что он бы вышел на поле в предстоящих играх. Сейчас он должен быть в команде и готовиться спокойно к чемпионату», — цитирует агента «РБ Спорт».

В этом сезоне 27-летний Помазун провел 22 матча в составе «Урала». Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-pomazuna-nikakih-obid-na-karpina-net-sejchas-il-ya-nuzhen-uralu/
Илья Помазун
Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
ФК Урал
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