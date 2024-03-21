Сафонов прокомментировал отсутствие в составе сборной России голкипера «Урала» Помазуна

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал отсутствие в составе сборной России голкипера «Урала» Ильи Помазуна. Он добавил, что футболист на данный момент нужен клубу.

«Что касается невызова Ильи, то никаких обид вообще нет. Сейчас Илья на сборах с «Уралом», им нужно исправлять положение дел в таблице. Клубу в данный момент он точно нужен. Смысл ехать просто так? Не факт, что он бы вышел на поле в предстоящих играх. Сейчас он должен быть в команде и готовиться спокойно к чемпионату», — цитирует агента «РБ Спорт».