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Сегодня, 00:32

Сафонов — о победе «Краснодара»: «Сегодня мы переиграли «Спартак». Мы были лучше»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в 7-м туре чемпионата России.

— «Краснодар» пропустил всего два мяча. За счет чего оборона так надежно действует?

— Не могу обозначить какие-то именно причины, наверное, совокупность факторов. Достаточно много времени уделяем обороне, тактике и перестроением. Все это в совокупности позволяет нам намного лучше в обороне, и допускать меньше моментов у своих ворот, чем это было в прошлом сезоне. Очень рад, что мы нашли свою игру в обороне.

— Что можете сказать по содержанию игры?

— Мне казалось, что было тяжело играть. Возможно, это жара, хотя к ней мы должны привыкнуть. Ритм в первом тайме был спокойный, думаю, что связано с акклиматизацией двух команд. Я готов сказать, что сегодня мы переиграли «Спартак», «Краснодар» сегодня был лучшим на поле.

— Насколько важно было уйти на перерыв без поражений в РПЛ?

— У нас прекрасная атмосфера в команде. Мы говорим, что если не пропустим, то это минимум одно очко. Для нас игра в обороне не менее важна, чем игра в атаке, — сказал Сафонов.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают 8-е место (10 баллов). В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Сочи».

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Краснодар» обыграл «Спартак» и уходит на паузу лидером. К Абаскалю снова есть вопросы по выбору состава
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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