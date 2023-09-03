Сафонов — о победе «Краснодара»: «Сегодня мы переиграли «Спартак». Мы были лучше»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в 7-м туре чемпионата России.

— «Краснодар» пропустил всего два мяча. За счет чего оборона так надежно действует?

— Не могу обозначить какие-то именно причины, наверное, совокупность факторов. Достаточно много времени уделяем обороне, тактике и перестроением. Все это в совокупности позволяет нам намного лучше в обороне, и допускать меньше моментов у своих ворот, чем это было в прошлом сезоне. Очень рад, что мы нашли свою игру в обороне.

— Что можете сказать по содержанию игры?

— Мне казалось, что было тяжело играть. Возможно, это жара, хотя к ней мы должны привыкнуть. Ритм в первом тайме был спокойный, думаю, что связано с акклиматизацией двух команд. Я готов сказать, что сегодня мы переиграли «Спартак», «Краснодар» сегодня был лучшим на поле.

— Насколько важно было уйти на перерыв без поражений в РПЛ?

— У нас прекрасная атмосфера в команде. Мы говорим, что если не пропустим, то это минимум одно очко. Для нас игра в обороне не менее важна, чем игра в атаке, — сказал Сафонов.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают 8-е место (10 баллов). В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Сочи».