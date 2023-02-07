Футбольный менеджер Алексей Сафонов порассуждал возможных переходах форварда Артема Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в «Локомотив».

— Дзюба, конечно же, поможет «Локомотиву». Это нормальное подписание. Главное, чтобы бы с тренером у них все нормально было. У него же нормальный уровень. А вот о его спортивных кондициях мы не знаем. Мы же не его тренеры по физической подготовке.

— Нужен ли Смольников «Локомотиву»?

— Может, его берут как играющего тренера. Просто будет наставником для молодых. Это, наверняка, специальная красивая история с его возвращением. Я такие вещи уважаю. В Европе тоже такое принято. «Барселона» тоже возвращала Дани Алвеса. Это больше красивая история, нежели усиление состава, — цитирует Сафонова «Спорт День за Днем».

Ранее о том, что Дзюба и Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Оба игрока будут получать по 2,5 миллиона рублей ежемесячно.