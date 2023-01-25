Сафонов рассказал, что изменилось в «Краснодаре» с приходом Илича

Сегодня, 11:40
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, что изменилось в команде после того, как ее возглавил серб Владимир Ивич.
— В чем особенности работы Ивича?
— Ну прямо какие-то особенности выделить тяжело. Просто требования другие. В большей степени это связано с тактическими моментами. А так в целом они обычные.
— «Краснодар», наверное, занимает в таблице место гораздо ниже, чем хотелось бы. С чем это связано?
— Было много факторов. Думаю, это уже история. Нам нужно работать с тем, что мы имеем, и смотреть вперед, а не назад.
— Как Сергей Галицкий реагирует на это?
— Думаю, все понимают, с какими трудностями мы столкнулись. Работаем, чтобы это исправить. И готовы сделать все для того, чтобы забраться как можно выше. В этом сезоне — хотя бы вернуться на позиции, где нас все привыкли видеть.
Владимир Ивич стал главным тренером «Краснодара» 4 января. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками после 17 туров.