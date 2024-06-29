Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:15

Агент Сафонов: «Рыжиков готов работать главным тренером»

Telegram Дзен

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, где может продолжить тренерскую карьеру Сергей Рыжиков.

— Куда Рыжиков пойдет дальше? Занимаемся. Сергей готов работать главным тренером. Его в «Химки» пригласил Талалаев. Так что, зная его характер, он даже не рассматривал вариант остаться в штабе без Талалаева. Есть ли варианты? Пока нет. Будем заниматься, мы с ним общаемся. Вторая лига даже еще не доиграла сезон. Так что рано о чем-то говорить.

Вообще он не скрывал желания работать самостоятельно главным тренером. Но если условный Талалаев снова позовет, то почему нет? Они вместе работали в «Ахмате», в «Химках». Сергей ни разу его не подводил, — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Последним клубом Рыжикова были «Химки», где он в качестве тренера вратарей входил в штаб Андрея Талалаева. 20 июня они вместе покинули подмосковную команду.

Источник: Sport24
Андрей Талалаев
Матвей Сафонов
Сергей Рыжиков
ФК Химки
0
Читайте также
Российские дзюдоисты решили бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже
Касаткина и Шнайдер выиграли турниры WTA перед Уимблдон
В ДНР заявили о расстреле ВСУ группы беженцев во время эвакуации из Торецка
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Российские силы взяли под контроль населенный пункт Шумы в ДНР
В Госдуме заявили об ответе России на полеты дронов США над Черным морем
Популярное видео
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Источник: вратарь Гильерме покинет «Локомотив» этим летом