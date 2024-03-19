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19 марта, 22:00

Сафонов рассказал, как узнал об уходе Ивича из «Краснодара»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов признался, что узнал об уходе главного тренера команды Владимира Ивича из Telegram-каналов.

«Об отставке Ивича узнал, когда вышла новость в Telegram-каналах. Я не видел новость на официальном сайте», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».

Ивич возглавлял «быков» с января 2023 года и был отправлен в отставку 13 марта. На следующий день, 14 марта, «Краснодар» объявил о назначении главным тренером Мурада Мусаева, который уже работал с командой — с апреля 2018 по апрель 2021 года.

После 20 туров «Краснодар» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

Источник: «Чемпионат»
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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