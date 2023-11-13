Сафонов считает, что «Краснодару» рано думать о чемпионстве

Сегодня, 16:20
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов считает, что команда еще не думает о чемпионстве.
— Какое чемпионство? Еще 15 матчей впереди. Я не понимаю, о каком чемпионстве вы говорите? Надо будет смотреть потом, сейчас еще рано.
— Зимний чемпион часто выигрывает чемпионат.
— Да вообще без разницы. Время от времени мы ломаем стереотипы. На это смотреть вообще не надо, любой матч может поменять ситуацию, — цитирует Сафонова «РБ Спорт».
После 15 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.