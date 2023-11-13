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Сегодня, 16:20

Сафонов считает, что «Краснодару» рано думать о чемпионстве

Виктория Кравченко
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов считает, что команда еще не думает о чемпионстве.

— Какое чемпионство? Еще 15 матчей впереди. Я не понимаю, о каком чемпионстве вы говорите? Надо будет смотреть потом, сейчас еще рано.

— Зимний чемпион часто выигрывает чемпионат.

— Да вообще без разницы. Время от времени мы ломаем стереотипы. На это смотреть вообще не надо, любой матч может поменять ситуацию, — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

После 15 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matvej-safonov-kakoe-chempionstvo-my-lomaem-stereotipy/
Матвей Сафонов
РПЛ
ФК Краснодар
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