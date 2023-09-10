Сафонов считает, что несостоявшийся трансфер Сперцяна в Европу не повлияет на его мотивацию в «Краснодаре»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в комментарии для «СЭ» высказался о несостоявшемся трансфере полузащитника Эдуарда Сперцяна в один из европейских чемпионатов этим летом.

18 августа инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что 23-летний армянин хочет продолжить карьеру в «Аяксе».

«Эдик — профессионал. Если он остался в «Краснодаре», значит, будет уделять этому клубу большее внимание. Уверен, что он будет выкладываться на поле на сто процентов», — сказал Сафонов «СЭ».

В сезоне-2023/24 Сперцян провел за «Краснодар» 8 матчей, в которых забил 4 мяча.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. В нынешнем розыгрыше чемпионата России команда одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью.