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Сафонов: «У меня было достаточно много ошибок в концовке прошлого сезона»

Алина Савинова
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о концовке сезона-2022/23.

«Было достаточно много ошибок, финал Кубка не играл. Не играл в финале Кубка именно по причине того, что не был надежен в чемпионате. Почему ошибался? Может быть что угодно — воля случая, недонастрой, недоработка... Скорее всего, совокупность моментов, мелочей. Возможно, с опытом найду ответы. Сейчас просто надеюсь, что это не повторится. Потому что был очень плохой, ужасный отрезок. Нужно было что-то с этим делать. Я ничего не придумал, не смог, и ошибки продолжились», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В прошлом сезоне 24-летний голкипер провел 36 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустил 52 мяча и 11 игр отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matvej-safonov-u-menya-by-lo-dostatochno-mnogo-oshibok-v-kontsovke-proshlogo-sezona/
Матвей Сафонов
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