Сафонов считает переход Захаряна в «Реал Сосьедад» плюсом для РПЛ

Сегодня, 09:10
Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов в разговоре с «СЭ» высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Считаю, что Захарян — большой молодец. Мы с ним лично не общаемся, поэтому его не поздравлял. Но рад, что от российского чемпионата теперь будет на одного представителя в Европе больше. Это очень хорошо для нашей лиги», — сказал Сафонов «СЭ».
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 1
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|1 : 2