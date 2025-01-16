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Сегодня, 17:58

Сафонов сообщил, что «Зенит» возьмет двух или трех футболистов

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Футбольный агент Алексей Сафонов оценил ситуацию на трансферном рынке для клубов РПЛ.

— Тот же «Зенит» сможет купить хорошего игрока, если он понадобится?

— Вы же видите, какие футболисты в «Зените» играют.

— В это межсезонье клуб из Петербурга еще никого не купил.

— Они сейчас ведут переговоры, возьмут двоих-троих игроков. Сначала только кого-то из своих отдадут в другие клубы.

— Речь об иностранных игроках или тех, кто выступает в РПЛ?

— Об иностранных. Из РПЛ они уже купили летом, — сказал Сафонов «РБ Спорт».

По итогам первой части сезона-2024/25 в РПЛ «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков. «Быки» занимают первое место, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
Алексей Сафонов
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