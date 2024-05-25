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Сегодня, 21:27

Сафонов сравнил игру с «Динамо» с матчем Лиги чемпионов

Зарина Халимхонова
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов сравнил матч против «Динамо» (1:0) в 30-м туре РПЛ с игрой Лиги чемпионов.

— Самый яркий матч для тебя за сезон?

— Мой привоз с «Ростова». Для меня самый яркий, потому что я ошибся, а команда просто лучшая, меня спасла.

— Ты можешь сказать, что ты всерьез прогрессировал в этом сезоне?

— Я не могу сказать, что стал наголову сильнее. Я стал спокойнее и поэтому по-другому начал восприниматься футбол.

— А с чем это связано? Прошлой весной ты не мог разобраться, почему есть какие-то ошибки. Разобрался?

— Видимо, да. Пока что не было особо ошибок. Было парочку, но по сравнению с прошлым сезоном их меньше, это хороший показатель. В этом плане спрогрессировал, стал надежнее.

— Скажи, ты играл в Лиге чемпионов. Мог бы ты сравнить антураж сегодняшнего матча с тем, что было там? Или это другие люди?

— Если включить вначале гимн Лиги чемпионов, то это примерно то же самое. Относительно. Сегодня была колоссальная поддержка со стороны наших болельщиков. Это точно похоже на то, что происходило в Лиге чемпионов. Ощущение от каждого, насколько он чувствует. Игра в Лиге чемпионов не может оставить тебя равнодушным вообще, ты слышишь гимн и начинаешь волноваться, — сказал Сафонов.

После победы над бело-голубыми «Краснодар» (56 очков) занял второе место в РПЛ. «Динамо» (56) стало третьим, а чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит» (57).

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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