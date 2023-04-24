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Сегодня, 22:03

Сафонов возмутился поведением болельщиков «Спартака» после матча

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал оскорбления со стороны фанатов «Спартака» после матча 24-го тура РПЛ (3:4).

«Когда мы пошли к своим болельщикам, фанаты «Спартака» нам кричали: «Иди на ***, «Краснодар». Примерно такая формулировка, вы поняли. Для меня это непонятно. Мы подарили прекрасную игру, она была захватывающая

Для меня это ненормально. Вряд ли кто-то на нашем стадионе это услышит в свой адрес. За такое должны наказывать, поэтому я, как капитан, подошел к делегату. Я не говорю, что нам должны аплодировать, но если это происходит всегда, то нужно всегда наказывать болельщиков. Я всегда благодарю болельщиков чужой команды, они создают атмосферу на стадионе. Но их поведение в мой адрес и в адрес команды не понимаю», — передает слова Сафонова корреспондент «СЭ».

После поражения от «Спартака» краснодарцы с 38 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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