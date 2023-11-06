Сафонов о соперничестве «Краснодара» с «Зенитом»: «Главное — выигрывать свои матчи»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о победе над «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РПЛ (2:1).

«Это была уверенная победа. Как по мне, это самая уверенная победа в этом сезоне с нашей стороны. У «Крыльев» практически не было моментов, они забили случайный гол во многом. Мы создали намного больше моментов, и могли выиграть этот матч с крупным счетом», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Также он рассказал о реакции команды после того, как «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице за день до игры «быков» с «Оренбургом».

«Естественно, мы были в курсе этого, мы следим за ситуацией. Все равно мы уже начинаем заглядывать в таблицу, смотрим, как играют соперники. Главное — выигрывать свои игры. У нас есть преимущество: мы на первом месте», — добавил футболист.

«Краснодар» набрал 31 очко и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России. 11 ноября «быки» на выезде сыграют против «Зенита», который идет вторым в РПЛ, имея в активе 29 очков.

В текущем сезоне 24-летний Сафонов провел 14 матчей в РПЛ, в которых пропустил 9 мячей. 7 игр голкипер отстоял «на ноль».