Сафонов является лидером по сухим матчам в чемпионате России в прошлом сезоне

Сегодня, 08:35
В прошедшем чемпионате России вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев засушил только семь игр, заняв по этому показателю девятое место в лиге. Первым стал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, второе место при равенстве цифр поделили Александр Беленов из «Факела» и Александр Максименко из «Спартака»
Лидеры по сухим матчам в чемпионате-2022/23:
|
Вратарь
|
Гражданство
|
Клуб
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Матвей Сафонов
|
Россия
|
Краснодар
|
30
|
11
|
Александр Беленов
|
Россия
|
Факел
|
24
|
10
|
Александр Максименко
|
Россия
|
Спартак
|
24
|
10
|
Артур Нигматуллин
|
Россия
|
Пари НН
|
29
|
9
|
Юрий Дюпин
|
Россия
|
Рубин
|
29
|
9
|
Михаил Кержаков
|
Россия
|
Зенит
|
20
|
8
|
Георгий Шелия
|
Россия
|
Ахмат
|
25
|
8
|
Илья Лантратов
|
Россия
|
Локомотив
|
30
|
8
|
Игорь Акинфеев
|
Россия
|
ЦСКА
|
25
|
7