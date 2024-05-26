Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:35

Сафонов является лидером по сухим матчам в чемпионате России в прошлом сезоне

Кирилл Бурдаков
Статистик
Telegram Дзен

В прошедшем чемпионате России вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев засушил только семь игр, заняв по этому показателю девятое место в лиге. Первым стал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, второе место при равенстве цифр поделили Александр Беленов из «Факела» и Александр Максименко из «Спартака»

Лидеры по сухим матчам в чемпионате-2022/23:

Вратарь

Гражданство

Клуб

Матчи

Сухие матчи

Матвей Сафонов

Россия

Краснодар

30

11

Александр Беленов

Россия

Факел

24

10

Александр Максименко

Россия

Спартак

24

10

Артур Нигматуллин

Россия

Пари НН

29

9

Юрий Дюпин

Россия

Рубин

29

9

Михаил Кержаков

Россия

Зенит

20

8

Георгий Шелия

Россия

Ахмат

25

8

Илья Лантратов

Россия

Локомотив

30

8

Игорь Акинфеев

Россия

ЦСКА

25

7
Александр Беленов
Александр Максименко
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
0
Читайте также
«Краснодар» обыграл «Динамо» и стал вторым в РПЛ
Заключительный тур РПЛ состоится 25 мая
Ники Минаж оштрафовали на €350 за попытку вывезти наркотики и отпустили
Проклятье «Динамо» существует. За какие грехи расплачивается клуб?
Росгвардия показала штурм квартиры стрелявшего по полицейским в Петербурге
Сборная Швейцарии обыграла канадцев и вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Популярное видео
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Акинфеев стал лидером по сухим матчам в чемпионате России

Газзаев — о Кордобе: «Это серьезный европейский уровень!»