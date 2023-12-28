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Сегодня, 14:19

Сафонов занимает 25-е место в списке самых дорогих вратарей мира

Алина Савинова
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов располагается на 25-м месте в рейтинге самых дорогих вратарей мира по версии портала Transfermarkt.

Рыночная стоимость 24-летнего футболиста на данный момент составляет 18 миллионов евро. Она увеличилась на 2 миллиона евро.

Ранее Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих голкиперов мира по итогам обновлений трансферной стоимости игроков. Список возглавляют вратарь «Порту» Диогу Кошта с Майком Меньяном из «Милана», стоимость обоих игроков — 45 миллионов евро.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». За основную команду «быков» он выступает с января 2019 года. В текущем сезоне Сафонов провел 18 матчей за краснодарскую команду, пропустил 12 мячей и 8 раз сыграл на ноль.

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
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