Сафонов занимает 25-е место в списке самых дорогих вратарей мира

Российский голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов располагается на 25-м месте в рейтинге самых дорогих вратарей мира по версии портала Transfermarkt.

Рыночная стоимость 24-летнего футболиста на данный момент составляет 18 миллионов евро. Она увеличилась на 2 миллиона евро.

Ранее Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих голкиперов мира по итогам обновлений трансферной стоимости игроков. Список возглавляют вратарь «Порту» Диогу Кошта с Майком Меньяном из «Милана», стоимость обоих игроков — 45 миллионов евро.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». За основную команду «быков» он выступает с января 2019 года. В текущем сезоне Сафонов провел 18 матчей за краснодарскую команду, пропустил 12 мячей и 8 раз сыграл на ноль.