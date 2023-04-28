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Сегодня, 15:17

Сафонов заявил, что на Дзюбу не будет спроса среди топ-клубов РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию, что тренер Леонид Слуцкий способствовал переходу нападающего Артема Дзюбы в московский «Локомотив», отметив, что не видит в этом ничего предосудительного.

«Это нормальное явление у нас в жизни. Когда тебе нужен какой-то доктор, звонишь друзьям, кто-то кого-то советует. Так же и с адвокатами. Как в жизни, так и в футболе. Не вижу ничего предосудительного в том, что кто-то позвонил Слуцкому. Не вижу ничего такого. Продлить контракт с «Локомотивом» Дзюба заслужил своими голами. Но в клубе постоянно подчеркивают, что начнут переговоры, когда закончится сезон, но я не знаю всех нюансов, так как для этого нужно находиться внутри. Но в принципе логично. Если Дзюба уйдет из «Локомотива», на него будет ли спрос в РПЛ или в Европе? В Европе вы сами видите ситуацию, особенно политический аспект. В Турции у него не пошло. В РПЛ среди топ-клубов на него спроса не будет, я думаю. А в какие-то клубы типа «Торпедо» или «Нижнего Новгорода» и «Крыльев Советов» он сам не пойдет», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось, что Дзюбу не устроили условия «Локомотива» в переговорах о продлении контракта.

Дзюба перешел в «Локомотив» зимой 2023 года. На его счету 6 голов и 4 результативные передачи в 7 матчах РПЛ.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-safonov-na-dzyubu-ne-budet-sprosa-sredi-top-klubov-rpl
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Сафонов
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