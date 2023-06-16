Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:55

Сафонов заявил, что Оздоев неплохо себя показывает в Турции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал новость о том, что «Бешикташ» предложил контракт полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Захочет — поедет. Турция — мусульманская страна. Кузяев — хороший игрок. Он часто говорит о том, что хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате. Оздоев играет в Турции, и ничего. Неплохо себя показывает. Кузяев не ниже уровнем. Большого количества предложений не будет. У Дзюбы не получилось в Турции. Кудряшов уже доигрывает. Даже не представляю, кого еще могут пригласить. Не каждый молодой игрок согласится на переход в турецкий чемпионат. Захарян не поедет. Помимо Кузяева, в турецкий клуб этим летом могут перейти еще максимум два российских игрока. Может, какой-нибудь иностранец из РПЛ, который не проходит в основной состав. В свое время Эменике уходил в «Фенербахче» из «Спартака». Чалов в чемпионате Турции? Вряд ли», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

Ранее отец Кузяева опроверг информацию об официальном предложении «Бешикташа» по сыну.

В сезоне-2022/23 хавбек провел 35 матчей за сине-бело-голубых, забил пять мячей и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кузяева в 10 миллионов евро.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-safonov-ozdoev-neplokho-sebya-pokazyvaet-v-turtsii-kuzyaev-ne-nizhe-urovnem
Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Зенит
Алексей Сафонов
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Балтика» выкупила полузащитника Пряхина у ЦСКА

РБК: в новом сезоне РПЛ вернется технология офсайдных линий