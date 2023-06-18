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Сегодня, 19:03

Сафонов заявил, что у Тюкавина есть желание поиграть в Европе

Алина Савинова
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что футболист хотел бы продолжить карьеру в Европе.

«Мы не скрываем: да, есть желание поиграть в Европе. В данный момент с этим есть сложности. Не вижу смысла ехать в Катар или в Саудовскую Аравию. У Константина на первом месте футбол, рад, что у нас в этом вопросе совпадают мнения. В эти лиги можно поехать, когда стукнет 35 лет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.

В минувшем сезоне 20-летний Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/safonov-u-tyukavina-est-zhelanie-poigrat-v-evrope
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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