Сафонов заявил, что у Тюкавина есть желание поиграть в Европе

Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что футболист хотел бы продолжить карьеру в Европе.

«Мы не скрываем: да, есть желание поиграть в Европе. В данный момент с этим есть сложности. Не вижу смысла ехать в Катар или в Саудовскую Аравию. У Константина на первом месте футбол, рад, что у нас в этом вопросе совпадают мнения. В эти лиги можно поехать, когда стукнет 35 лет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.

В минувшем сезоне 20-летний Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.