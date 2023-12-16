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16 декабря, 23:58

Салихов считает, что нужно дать Абаскалю доработать в «Спартаке» до конца сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец UFC Муслим Салихов рассказал, что болеет за «Спартак».

«Смотреть матчи не получается, потому что я в последнее время толком дома не бываю. Но за результатами слежу. В этом году «Спартак» идет нестабильно. Игра и футболисты вроде хорошие, но стабильности почему-то не хватает. Нужно ли увольнять Абаскаля? Надо дать ему доработать. Он пытается что-то сделать. Ничего хорошего не выходит, когда тренеров постоянно меняют. Человек должен поработать хотя бы сезон, привыкнуть, потом может быть результат. В боях ты тоже привыкаешь к тренеру — и это не происходит за два месяца. А там целая команда — это чуть другое. Думаю, нужно дать человеку доработать и спокойно завершить сезон, а в следующем уже спрашивать, если не пойдет», — приводит слова Салихова «РБ Спорт».

Абаскаль возглавляет красно-белых с лета 2022 года.

«Спартак» завершил первую часть чемпионата России на пятом месте, набрав 30 очков в 18 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/muslim-salihov-nuzhno-dat-abaskalyu-dorabotat-v-spartake-do-kontsa-sezona/
ФК Спартак (Москва)
Муслим Салихов
UFC
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