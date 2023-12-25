Салихова: «Абаскаль — провал года, я бы не позволила ему «улететь в стратосферу»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила, кто для нее стал провалом года.

«Увы, но Абаскаль. Упущенное второе место, вылет из Кубка от «Акрона», явный недобор очков в первой половине сезона. Но провал тренера — это коллективный или, как теперь говорят, корпоративный провал. Возможно, будь рядом с ним толковый спортивный директор и опытный футбольный гендиректор, тренерских ошибок было бы меньше. Думаю, я бы не позволила ему «улететь в стратосферу», но и не взвалила бы на него полномочия спортивного директора. Как только тренер начинает «включать менеджера», это моментально сказывается на результате на поле. Абаскаль — умный тренер, но заигрался не в свои игры», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Гильермо Абаскаль возглавляет команду с июня 2022 года.

22 декабря «Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора клуба.