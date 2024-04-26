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Сегодня, 13:10

Салихова: «Учитывая состав ЦСКА на дерби, ничья — отличный результат. А для «Спартака» — провал»

Алина Савинова
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила результат матча 21-го тура РПЛ для красно-белых и ЦСКА. 25 апреля команды сыграли вничью в рамках перенесенного тура (0:0).

«Для Федотова, учитывая последние трансферные окна ЦСКА и состав футболистов, который был в его распоряжении на дерби, ничья — отличный результат. А для «Спартака» — провал. Забавно, что медиа «Спартака» выискивает рекорды в каждой ничьей. Оказывается, это лучшая подобная серия клуба за последние 17 лет. Радует позитивный настрой, 5 баллов за старание! Видимо, наняли специального человека, который в каждой игре ищет рекорды. Клеркам главное — отчетность не испортить, а поводы всегда найдутся», — цитирует Салихову Sport24.

«Спартак» с 39 очками занимает 6-е место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Зарема Салихова
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