Салихова: «Учитывая состав ЦСКА на дерби, ничья — отличный результат. А для «Спартака» — провал»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила результат матча 21-го тура РПЛ для красно-белых и ЦСКА. 25 апреля команды сыграли вничью в рамках перенесенного тура (0:0).

«Для Федотова, учитывая последние трансферные окна ЦСКА и состав футболистов, который был в его распоряжении на дерби, ничья — отличный результат. А для «Спартака» — провал. Забавно, что медиа «Спартака» выискивает рекорды в каждой ничьей. Оказывается, это лучшая подобная серия клуба за последние 17 лет. Радует позитивный настрой, 5 баллов за старание! Видимо, наняли специального человека, который в каждой игре ищет рекорды. Клеркам главное — отчетность не испортить, а поводы всегда найдутся», — цитирует Салихову Sport24.

«Спартак» с 39 очками занимает 6-е место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.