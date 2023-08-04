Зарема: «После ухода Малкома главный медиа-актив РПЛ — это Промес»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала уход Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

«Главный медиа-актив РПЛ сейчас — это Промес. Его обсуждают, критикуют, боготворят, ему завидуют. Промес уже легенда. Квинси — это душа «Спартака». Мальчишки идут смотреть на него так же, как сейчас все смотрят на Месси в розовой форме.

Был ли Малком душой «Зенита»? Думаю, нет. Вот Дзюба — да, который по-прежнему самый трешовый футболист РПЛ», — цитирует Салихову Sport24.

3 августа «Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль». Бразилец выступал за команду с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ.

Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».