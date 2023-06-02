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Сегодня, 00:32

Салихова: «Если у «Спартака» вектор с медиалигой как у «Динамо», то надо перестать грезить чемпионством»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что игроки красно-белых Павел Мелешин, Руслан Литвинов и Антон Зиньковский могут сыграть за «Бей Беги» в медиалиге.

«Медиалига — классный проект. Чем больше людей вовлечены в спорт, тем лучше для нации. Но давайте разделять медиалигу и профессиональный спорт. На мой взгляд, профессиональным действующим игрокам должно быть запрещено выходить на поле за медиакоманды. Это вопрос ответственности. Если игрок получит травму, то подведет свой клуб. Во-вторых, будет ли это являться страховым случаем и получит ли клуб компенсацию?

В контрактах игроков прописано, что им нельзя заниматься экстремальными видами спорта: прыгать с парашютом, кататься на лыжах, сноуборде, скейтборде, мотоцикле. Я бы рекомендовала ввести дополнительный пункт о запрете играть за медиакоманды. Это зона ответственности спортивного и генерального директоров.

Если вектор с медиалигой как у «Динамо», то надо забыть о футбольной составляющей, перестать грезить чемпионством и кубками. Второй сезон подряд московское «Динамо» демонстрирует, как можно заполнять стадионы без побед на футбольном поле. Выбор за руководством «Спартака», — приводит Metaratings.ru слова Салиховой.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-ob-uchastii-igrokov-spartaka-v-medialige-esli-vektor-kak-u-dinamo-to-nado-perestat-grezit-chempionstvom-i-kubkami-vybor-za-rukovodstvom-kluba-255700/
Антон Зиньковский
Руслан Литвинов
Футбол
ФК Бей Беги
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Павел Мелешин
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