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Салихова — о трансфере Жозе: «Странно, что Амарал берет игрока на закате карьеры»

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на переход 32-летнего нападающего Виллиана Жозе в московский клуб.

— Есть такое правило: не брать футболистов после лучшего сезона, Евро или чемпионата мира. Цена завышенная, а на следующий сезон, как правило, спад и эмоциональный, и физический. Исключения, если игрок — гений и входит в разряд десяти лучших в мире, либо обладает дикой мотивацией заиграть в новом клубе. А тут парню 33 в ноябре. Бразилец в Москве обязательно найдет, чем заняться поинтереснее футбола. Остается надеяться, что уровень лиги позволит забивать достаточно.

Сравнения с Мозесом не актуальны. На момент перехода Мозес был моложе, и все-таки Виктор — обладатель титулов в составе «Челси» и «Интера». За 300 тысяч евро арендных платежей он внес вклад в «серебро» и в успешное выступление в Лиге Европы. При заявленной концепции странно, что Амарал не в португальской лиге или Бразилии нашел молодое дарование, чтобы потом перепродать в топ-клуб Европы, а берет игрока на закате карьеры, — сказала Салихова Metaratings.

1 июля «Спартак» сообщил о переходе Жозе из испанского «Бетиса». Контракт бразильца с красно-белыми рассчитан на два года.

Источник: Metaratings.ru
Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Томаш Амарал
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